ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 09 - يوليو - 2017 الساعة 12:28:23ص
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مشائخ وأعيان آل عواض بمحافظة البيضاء
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء آل عواض بمحافظة البيضاء .
الرئيس الروسي : الوضع في سورية تغير للأفضل بعد قصف التنظيمات الإرهابية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الوضع في سورية تغير نحو الأفضل بعد توجيه ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية المنتشرة هناك .
البنك الدولي يدشن برنامج قروض لسيدات الأعمال بالدول النامية
دشن البنك الدولي اليوم في هامبورج برنامجا للقروض من القطاعين العام والخاص يستهدف توفير أكثر من مليار دولار لدعم سيدات الأعمال في الدول النامية.
مدينة موسكو تؤكد إستعدادها لإستضافة كأس العالم 2018م على أعلى مستوى
أعلن رئيس إدارة الرياضة والسياحة في مدينة موسكو نيكولاي غولاييف اليوم السبت استعداد العاصمة الروسية لاستضافة كأس العالم 2018م على أعلى مستوى.
آخر الأخبار:
مناقشة مستوى أداء العمل الجمركي بعمران 
استعراض أنشطة وتدخلات منظمة رعاية الأطفال الدولية بالحديدة
استهداف تجمع لمرتزقة الجيش السعودي بميدي
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بصد زحف لهم بمديرية المتون بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة مستوى أداء العمل الجمركي بعمران 
[09/يوليو/2017] عمران - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم  برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان ، مستوى أداء العمل الجمركي في المحافظة.
واستعرض الإجتماع بحضور  أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومسئولي مكتبي الجمارك بمنطقة شوابة وسفيان آلية  التنسيق بين جمارك المحافظة والمكاتب ذات العلاقة.
وأوضح مدير عام جمرك ورقابة محافظة عمران فهد هزاع أن إيرادات جمارك رقابة المحافظة من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال أبريل - يونيو من العام الجاري بلغت مليار و557مليون ريال.
وفي الإجتماع شدد المحافظ جعمان على ضرورة تعزيز العمل الجمركي بما يسهم في تحسين الإيرادات .
وأشار إلى أهمية تحصيل الموارد الجمركية وتوريدها للخزينة العامة والعمل على تجاوز أي سلبيات تحد من إنجاح عملية الترسيم .. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على تذليل أي صعوبات تعترض سير العمل الجمركي.
حضر الإجتماع مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير مكتب المالية عادل كعيبة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
استعراض أنشطة وتدخلات منظمة رعاية الأطفال الدولية بالحديدة
استهداف تجمع لمرتزقة الجيش السعودي بميدي
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بصد زحف لهم بمديرية المتون بالجوف
وزارة العدل تنعي القاضي على بن يحيى حميد الدين
تدشين إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة حجة
قرار رئيس الوزراء بشأن آلية تنظيم تحصيل زكاة كبار المكلفين
محافظ صعدة يدشن إمتحانات الشهادة الثانوية العامة
وكلاء محافظة إب يتفقدوا سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة
تدشين حملة مكافحة الكوليرا بمديرية بيت الفقية بالحديدة
العدو السعودي يواصل قصف صعدة بالصواريخ والمدفعية
العدوان السعودي على اليمن
العدو السعودي يواصل قصف صعدة بالصواريخ والمدفعية
[08/يوليو/2017]
تدشين توزيع حقيبة الكرامة للنازحات والمتضررات بصنعاء
[08/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على محافظة عمران
[08/يوليو/2017]
وقفة بعزلة نمرة مديرية الخبت بالمحويت تندد بإستمرار العدوان
[08/يوليو/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[08/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by