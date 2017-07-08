مناقشة مستوى أداء العمل الجمركي بعمران [09/يوليو/2017] عمران - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان ، مستوى أداء العمل الجمركي في المحافظة.

واستعرض الإجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومسئولي مكتبي الجمارك بمنطقة شوابة وسفيان آلية التنسيق بين جمارك المحافظة والمكاتب ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام جمرك ورقابة محافظة عمران فهد هزاع أن إيرادات جمارك رقابة المحافظة من رسوم ترسيم السيارات وفوارق ترسيم البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال أبريل - يونيو من العام الجاري بلغت مليار و557مليون ريال.

وفي الإجتماع شدد المحافظ جعمان على ضرورة تعزيز العمل الجمركي بما يسهم في تحسين الإيرادات .

وأشار إلى أهمية تحصيل الموارد الجمركية وتوريدها للخزينة العامة والعمل على تجاوز أي سلبيات تحد من إنجاح عملية الترسيم .. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على تذليل أي صعوبات تعترض سير العمل الجمركي.

حضر الإجتماع مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير مكتب المالية عادل كعيبة.

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