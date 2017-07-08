استعراض أنشطة وتدخلات منظمة رعاية الأطفال الدولية بالحديدة [08/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :



استعرض اجتماع اليوم ضم وكيل محافظة الحديدة المساعد هاشم العزعزي ومدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحمن جار الله ومدير مكتب منظمة رعاية الأطفال الدولية بالحديدة كساهون تمريت، أنشطة وتدخلات المنظمة بالمحافظة.



وتطرق الاجتماع إلى تدخلات المنظمة في عدد من مراكز معالجة الاسهالات بمستشفى السلخانة بمديرية الحالي ومستشفى بيت الفقيه الريفي ومديرية الجراحي.



وأشار مدير مكتب الصحة إلى الاختلالات التي رافقت العمل في تلك المراكز .. مؤكدا أهمية معالجتها وتصويبها لتحسين مستوى الأداء.



كما أكد الدكتور جار الله ضرورة اعتماد التثقيف الصحي ضمن أنشطة المنظمة في المديريات المستهدفة للحد من انتشار حالات الاسهالات المائية الحادة .



وأقر الاجتماع تكليف نائب مدير مكتب الصحة الدكتور وليد العماد بالإشراف على أنشطة المنظمة وتقييم أدائها .



حضر الاجتماع نائب مدير مكتب الصحة الدكتور محمد قطقط ومدير التثقيف والإعلام الصحي بالمكتب يحيى الجنيد ومسؤولة منطقة الحديدة الدكتورة مريم دوغان.

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