الرئيس الروسي : الوضع في سورية تغير للأفضل بعد قصف التنظيمات الإرهابية أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الوضع في سورية تغير نحو الأفضل بعد توجيه ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية المنتشرة هناك .