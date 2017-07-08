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مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بصد زحف لهم بمديرية المتون بالجوف
[08/يوليو/2017] الجوف - سبأ :
تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بإتجاه موقع العنبرة الإستراتيجي بمديرية المتون بمحافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عددا من مرتزقة العدوان وتدمير مدرعة "بي ام بي" بإفشال وحدات الجيش واللجان الشعبية زحف للمرتزقة بإتجاه موقع العنبرة الاستراتيجي الواقع بمنطقة سدبأ.
وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد تمكنت من تطهير موقع العنبرة بعملية نوعية أمس.
سبأ