وزارة العدل تنعي القاضي على بن يحيى حميد الدين [08/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



نعت وزارة العدل القاضي على بن يحيى مطهر حميد الدين، عضو الشعبة المدنية باستئناف محافظة حجة، الذي وافاه الأجل أمس بأمانة العاصمة عن عمر ناهز الـ62 عاما.







وأشاد بيان النعي تلقته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) بمناقب الفقيد الذي عرف بتواضعه وحبه للعلم والعلماء، حيث كان فقيها بارزا وقاضيا، وأحد رموز الزهد والورع .



وأشار البيان إلى أن السلطة القضائية خسرت برحيله أحد القضاة المتفانيين في أداء الواجب خلال مسيرة حياته الزاخرة بالعطاء التي تقلد فيها العديد من المناصب القضائية .



وعبر البيان عن أحر التعازي والمواساة لأولاد الفقيد وكافة أسرته ومنتسبي السلطة القضائية ، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون "

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