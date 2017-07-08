ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 08 - يوليو - 2017 الساعة 09:05:29م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مشائخ وأعيان آل عواض بمحافظة البيضاء
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء آل عواض بمحافظة البيضاء .
الرئيس الروسي : الوضع في سورية تغير للأفضل بعد قصف التنظيمات الإرهابية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الوضع في سورية تغير نحو الأفضل بعد توجيه ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية المنتشرة هناك .
البنك الدولي يدشن برنامج قروض لسيدات الأعمال بالدول النامية
دشن البنك الدولي اليوم في هامبورج برنامجا للقروض من القطاعين العام والخاص يستهدف توفير أكثر من مليار دولار لدعم سيدات الأعمال في الدول النامية.
مدينة موسكو تؤكد إستعدادها لإستضافة كأس العالم 2018م على أعلى مستوى
أعلن رئيس إدارة الرياضة والسياحة في مدينة موسكو نيكولاي غولاييف اليوم السبت استعداد العاصمة الروسية لاستضافة كأس العالم 2018م على أعلى مستوى.
آخر الأخبار:
وزارة العدل تنعي القاضي على بن يحيى حميد الدين
تدشين إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة حجة
قرار رئيس الوزراء بشأن آلية تنظيم تحصيل زكاة كبار المكلفين
محافظ صعدة يدشن إمتحانات الشهادة الثانوية العامة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزارة العدل تنعي القاضي على بن يحيى حميد الدين
[08/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

نعت وزارة العدل القاضي على بن يحيى مطهر حميد الدين، عضو الشعبة المدنية باستئناف محافظة حجة، الذي وافاه الأجل أمس بأمانة العاصمة عن عمر ناهز الـ62 عاما.



وأشاد بيان النعي تلقته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) بمناقب الفقيد الذي عرف بتواضعه وحبه للعلم والعلماء، حيث كان فقيها بارزا وقاضيا، وأحد رموز الزهد والورع .

وأشار البيان إلى أن السلطة القضائية خسرت برحيله أحد القضاة المتفانيين في أداء الواجب خلال مسيرة حياته الزاخرة بالعطاء التي تقلد فيها العديد من المناصب القضائية .

وعبر البيان عن أحر التعازي والمواساة لأولاد الفقيد وكافة أسرته ومنتسبي السلطة القضائية ، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون "
سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة حجة
قرار رئيس الوزراء بشأن آلية تنظيم تحصيل زكاة كبار المكلفين
محافظ صعدة يدشن إمتحانات الشهادة الثانوية العامة
وكلاء محافظة إب يتفقدوا سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة
تدشين حملة مكافحة الكوليرا بمديرية بيت الفقية بالحديدة
العدو السعودي يواصل قصف صعدة بالصواريخ والمدفعية
قتلى وجرحى من الجنود السعوديين في عملية اقتحام لموقع الجمايم بجيزان
مجلس القضاء ينعي القاضي على بن يحيى حميد الدين
اجتماع للجنة الطوارئ بوزارة المياه والبيئة
تدشين توزيع حقيبة الكرامة للنازحات والمتضررات بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
العدو السعودي يواصل قصف صعدة بالصواريخ والمدفعية
[08/يوليو/2017]
تدشين توزيع حقيبة الكرامة للنازحات والمتضررات بصنعاء
[08/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على محافظة عمران
[08/يوليو/2017]
وقفة بعزلة نمرة مديرية الخبت بالمحويت تندد بإستمرار العدوان
[08/يوليو/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[08/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by