تدشين إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة حجة [08/يوليو/2017] صعدة - سبأ :



دشن مستشار وزارة التربية والتعليم عبدالله النعمي ومعه وكلاء محافظة حجة حميد العبيدي واسماعيل المهيم ومحمد القاضي اليوم إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017-2016م.



واطلع النعمي ووكلاء المحافظة ومعهم ومدير مكتب التربية والتعليم علي حسين الاشول على سير الإمتحانات في عدد من المراكز الإمتحانية بمدينة حجة.







واستمعوا من القائمين على المراكز الإمتحانية إلى شرح حول سير الإمتحانات في يومها الاول والترتيبات المتعلقة بالعملية الإمتحانية التي يتقدم لها 13 ألف و514 طالبا وطالبة موزعين على ١٠٧ مراكز إمتحانية في ٢٩ مديرية.



وأشاد مستشار وزارة التربية بدور الكادر التربوي وصمودهم في أداء رسالتهم رغم الصعوبات التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار .. حاثا الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجهود والتركيز في الإجابات لتحقيق نتائج متقدمة .



وأشار النعمي إلى أن إستمرار العملية التعليمية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان يعكس واقع الصمود والتحدي لدى أبناء اليمن.



فيما أكد وكلاء المحافظة أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاح الإمتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات .. مشيدين بمستوى الإنضباط في العملية الإمتحانية ودور الكادر التربوي وصمودهم وحرصهم على أداء رسالتهم التربوية.



بدوره أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أن الإمتحانات في مختلف المراكز بكافة المديريات تسير بشكل طبيعي خلال اليوم الأول .. حاثا أولياء أمور الطلاب والمشرفين على المراكز الإمتحانية توفير الأجواء الملائمة للطلاب.

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