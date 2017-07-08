محافظ صعدة يدشن إمتحانات الشهادة الثانوية العامة [08/يوليو/2017] صعدة - سبأ :



دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة.



وفي التدشين بحضور عدد من وكلاء المحافظة ومدراء عموم حث المحافظ عوض الطلاب والطالبات على بذل الجهود والتركيز لتحقيق أفضل النتائج خاصة والمحافظة بحاجة لكوادر في مختلف المجالات العلمية.



وأشار إلى أن إستمرار العملية التعليمية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان، يعكس واقع الصمود والتحدي لأبناء الشعب اليمني.



فيما حث مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الطلاب والطالبات على مزيد من الإجتهاد في أداء الإمتحانات بما يمكنهم من حصد الدرجات العالية.

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