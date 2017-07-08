وكلاء محافظة إب يتفقدوا سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة [08/يوليو/2017] إب - سبأ :



تفقد وكيل محافظة إب للشؤون المالية والإدارية علي النوعة اليوم سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مدارس سام وبلقيس و٢٦ سبتمبر والسمح بن مالك وأروى الفقيد عبدالوهاب وبلال بن رباح بمديرية ذي السفال.



وأوضح وكيل المحافظة خلال تفقده ومعه مدير عام المديرية احمد محسن عبدالمغني ومدير امن المديرية العقيد عبدالقوي المصري ومدير المركز التعليمي محمد المغربي، أن إكمال العملية التعليمية للعام الثاني على التوالي في ظل استمرار العدوان والحصار يمثل انتصارا للعلم والمعرفة.



وثمن جهود الكادر التربوي في كافة المدارس وحرصهم على الاستمرار في أداء الرسالة التربوية.



وفي السياق ذاته تفقد وكيلا محافظة إب حارث المليكي وقاسم المساوى سير الامتحانات الثانوية في مدارس مديريتي العدين ومذيخرة.



وأشاد وكيلا المحافظة، بجهود كل من ساهم في الترتيب للعملية الإمتحانية ..وحثا الجهات ذات العلاقة إلى التعاون مع المراكز واللجان الإمتحانية.

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