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تدشين حملة مكافحة الكوليرا بمديرية بيت الفقية بالحديدة
[08/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :

دشنت مبادرة اخوات حق معلوم للسائل والمحروم بمديرية بيت الفقية بالحديدة اليوم حملة مكافحة الكوليرا تحت شعار "كن معنا في القضاء على وباء الكوليرا " والتي تستهدف عدد من مديريات المحافظة والمحافظات المجاورة.

وفي التدشين أشاد مدير عام مديرية بيت الفقية حسين سهل بدور المبادرة في تنفيذ الحملة .. لافتا إلى أن الحملة ستسهم في دعم القطاع الصحي بالمديرية وتخفيف معاناة المصابين بالإسهالات المائية.

فيما أوضحت ممثلة المبادرة رينا سعد العكوري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تدشين الحملة بدأت بتنفيذ برنامج توعوي لفريق التوعية بالمديرية وتوزيع أدوات نظافة صحية على طلاب وطالبات المرحلة الثانوية.

وأشارت إلى أنه تم توزيع عدد من الأدوية والمحاليل الطبية الخاصة بالكوليرا، إضافة إلى تسليم عدد أربعة أسرًة طبية للمستشفى الريفي بالمديرية.

وذكرت العكوري أن الحملة التي تأتي بدعم رجل البر والإحسان عبدالله الصغير وإشراف عبدالله الريمي تستهدف إلى جانب مديرية بيت الفقية، مديريتي زبيد والجراحي ومديريتي وصاب بمحافظة ذمار ومحافظتي ريمة والضالع .

حضر التدشين نائب مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة داليا البتول ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عبدالله عزي حمودي ومدير مكتب التربية بالمديرية عبده جازوري.
سبأ
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