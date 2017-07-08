قتلى وجرحى من الجنود السعوديين في عملية اقتحام لموقع الجمايم بجيزان [08/يوليو/2017] جيزان - سبأ :



قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين اليوم في عملية اقتحام نوعية لأبطال الجيش واللجان الشعبية بجيزان .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من أبطال الجيش واللجان الشعبية اقتحمت موقع الجمايم العسكري بجيزان ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين وتدمير تحصيناته .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات العدو السعودي في تباب خلف قيادة عليب ورقابة السديس، بالإضافة إلى قصف تجمعات أخرى للعدو السعودي في وادي المسيال بعسير كبدت الجيش السعودي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .

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