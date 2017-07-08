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آخر تحديث: السبت، 08 - يوليو - 2017 الساعة 08:24:53م
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مجلس القضاء ينعي القاضي على بن يحيى حميد الدين
[08/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

نعى مجلس القضاء الأعلى القاضي على بن يحيى مطهر حميد الدين عضو الشعبة المدنية بإستئناف محافظة حجة الذي وافاه الأجل أمس عن عمر ناهز الـ 62 عاما.

وأشاد مجلس القضاء في بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأدوار الفقيد الوطنية وإسهاماته في خدمة العدالة، حيث كان من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ومثالا يُحتذى به في المثابرة والإخلاص خلال مسيرة عمله .

وأشار إلى أن السلطة القضائية خسرت برحيل القاضي حميد الدين أحد القضاة المخلصين والمتفانيين في أداء أعمالهم .. معبرا عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وكافة آل حميد الدين ..سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

" إنا لله وإنآ إليه راجعون "
سبأ
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