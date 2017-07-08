اجتماع للجنة الطوارئ بوزارة المياه والبيئة [08/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



وجه وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير، رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بضرورة تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في إطار جهود الوزارة المبذولة للحد من انتشار وباء الكوليرا.



وأكد المهندس نبيل الوزير في الإجتماع الذي عقدته اليوم لجنة الطوارئ التي يرأسها وكيل أول للوزارة عبد الغني المداني، على أهمية التنسيق مع المنظمات التي ستسهم في العمل الميداني والتركيز على ضرورة إعطاء الكوادر المتخصصة التابعة للوزارة ومؤسساتها الأولوية في العمل الميداني ضمن تلك المنظمات لما تتمتع به من خبرات وكفاءات.



من جانبه أكد وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني، على تفعيل دور غرفة العمليات التابعة للجنة الطوارئ وبما يمكن كافة أعضاء اللجنة من الإطلاع على ما تم إنجازه أولا بأول.



واستمع الوكيل المداني إلى شرح من قبل أعضاء اللجنة حول نتائج الأعمال الميدانية وما تم إنجازه بأمانة العاصمة والمحافظات على صعيد الحد من انتشار وباء الكوليرا، والإجراءات التي تمت بهذا الخصوص من خلال النزول الميداني للرقابة والإشراف على مدى توفر الاشتراطات الصحية على المنشئات المائية وتشمل الآبار والخزانات ومحطات المياه، وبما يضمن توفر المياه النقية والآمنة للمواطنين.

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