محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع حقيبة الكرامة للنازحات والمتضررات بصنعاء صنعاء - سبأ:

دشن إتحاد نساء اليمن بمحافظة صنعاء اليوم المرحلة الرابعة من توزيع حقيبة الكرامة للنازحات والمتضررات بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان.



تتضمن المرحلة الرابعة توزيع ألفين حقيبة نظافة وملابس للمتضررات والمتضررين النازحين في المخيمات في عدد من المديريات .



وأكدت رئيس إتحاد نساء اليمن بالمحافظة حورية جار الله أن المرحلة الرابعة تستهدف توزيع 550 حقيبة بمديرية همدان .. مبينا أنه خلال الأيام القادمة سيتم توزيع بقية الحقائب للمديريات المخصصة.



وثمنت جهود قيادة المحافظة في تسهيل مهام الإتحاد في تقديم خدماته الإنسانية للمتضررات.. مشيدة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان.



فيما أشاد مدير المعلومات بالمحافظة علي زيد بجهود إتحاد نساء اليمن بالمحافظة في تخفيف معاناة النازحات والمتضررات وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.



بدورها أشارت الأخصائية حنان محمد إلى أن توزيع حقيبة الكرامة يرافقها تنظيم جلسات توعوية بالعنف القائم على أساس النوع الإجتماعي وتعريف النازحات والنازحين، بالخدمات التي يقدمها الإتحاد والإستعداد لتقديم خدمات الدعم النفسي.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ