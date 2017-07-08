محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع والأركان تنعيان العميد عبد الواحد عبد العزيز الوزير صنعاء - سبأ:

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة قوات الحرس الجمهوري اليوم العميد عبد الواحد عبد العزيز الوزير، قائد اللواء 102 مشاة حرس جمهوري الذي إستشهد باستهدافه من قبل طيران العدوان وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن ومواجهة جحافل المعتدين والغزاة في جبهة البرح بتعز.



وأشادت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأدوار الشهيد الوطنية ومواقفه وعطاءاته المخلصة التي إجترحها مع زملائه في ميادين العزة والكرامة، حيث كان بطلا وقائدا عسكريا فذا سطر مع رفاق دربه أروع البطولات في الفداء والإستبسال دفاعا عن الوطن ومواجهة قوى العدوان والمعتدين.



وأشار البيان إلى أن الشهيد تدرج في المناصب القيادية العسكرية ومنها نائب ثم رئيس شعبة الإنتاج بقاعدة الإصلاح المركزية وقائد كتيبة في جبهة نجران وآخرها قائد اللواء 102 مشاة، وكان نموذج للقائد الناجح في عمله والغيور على وطنه وشعبه .



وأكدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة أن القوات المسلحة خسرت بإستشهاد العميد الوزير واحدا من قادتها الشجعان الذين نذروا أرواحهم للدفاع عن الوطن والمؤمنين بعدالة القضية وعظمة الغاية والهدف الذي يناضلون من أجله.



وعبر البيان عن أحر التعازي والمواساة لأسرة وأهالي الشهيد وكافة آل الوزير .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ