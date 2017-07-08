ابحث عن:
بحث تفصيلي
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 08 - يوليو - 2017 الساعة 07:03:00م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مشائخ وأعيان آل عواض بمحافظة البيضاء
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء آل عواض بمحافظة البيضاء .
الرئيس الروسي : الوضع في سورية تغير للأفضل بعد قصف التنظيمات الإرهابية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الوضع في سورية تغير نحو الأفضل بعد توجيه ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية المنتشرة هناك .
البنك الدولي يدشن برنامج قروض لسيدات الأعمال بالدول النامية
دشن البنك الدولي اليوم في هامبورج برنامجا للقروض من القطاعين العام والخاص يستهدف توفير أكثر من مليار دولار لدعم سيدات الأعمال في الدول النامية.
مدينة موسكو تؤكد إستعدادها لإستضافة كأس العالم 2018م على أعلى مستوى
أعلن رئيس إدارة الرياضة والسياحة في مدينة موسكو نيكولاي غولاييف اليوم السبت استعداد العاصمة الروسية لاستضافة كأس العالم 2018م على أعلى مستوى.
آخر الأخبار:
الدفاع والأركان تنعيان العميد عبد الواحد عبد العزيز الوزير
طيران العدوان يشن ست غارات على محافظة عمران
جمعية صنعاء الإجتماعية توزع مساعدات طبية بمديرية نجرة بحجة
وزير المياه والبيئة يناقش مع اليونيسيف جوانب التعاون في مكافحة الكوليرا
الصفحة الرئيسية
رئيس الجمهورية
تقارير وحوارات
ثقافة
سياحة
أحزاب ومنظمات
العدوان السعودي على اليمن
للإعلان على الموقع
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
محلي
اسم المرسل :
بريد المرسل :
اسم المستقبل :
بريد المستقبل
العدوان - أرشيف
طيران العدوان يشن ست غارات على محافظة عمران
[08/يوليو/2017]
عمران - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ست غارات على محافظة عمران.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بست غارات مديرية حرف سفيان.
سبأ
المزيد من (محلي)
الدفاع والأركان تنعيان العميد عبد الواحد عبد العزيز الوزير
جمعية صنعاء الإجتماعية توزع مساعدات طبية بمديرية نجرة بحجة
وزير المياه والبيئة يناقش مع اليونيسيف جوانب التعاون في مكافحة الكوليرا
تدشين امتحانات الثانوية العامة بمحافظة إب
محافظ تعز ووكيل وزارة التربية يدشنان إمتحانات الثانوية بمديرية صالة
دورة تدريبية حول الطرق الحديثة لزراعة وجني البن بمديرية برع بالحديدة
مناقشة سبل إنجاح العملية الإمتحانية بمحافظة ريمة
وقفة بعزلة نمرة مديرية الخبت بالمحويت تندد بإستمرار العدوان
تدشين امتحانات الثانوية بمحافظة ريمة
اللجنة الفنية للجنة حصر التعيينات المخالفة تواصل إجتماعاتها
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على محافظة عمران
[08/يوليو/2017]
وقفة بعزلة نمرة مديرية الخبت بالمحويت تندد بإستمرار العدوان
[08/يوليو/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[08/يوليو/2017]
وقفة بالجامع الكبير بالروضة مديرية بني الحارث تندد بإستمرار العدوان
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مزرعة دواجن بالحديدة
[07/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
|
اتفاقية استخدام الموقع
|
الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by