محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جمعية صنعاء الإجتماعية توزع مساعدات طبية بمديرية نجرة بحجة حجة - سبأ:

وزعت جمعية صنعاء الإجتماعية التنموية "مركز الزهراوي الطبي" اليوم مساعدات طبية لمركز الأمان بمديرية نجرة محافظة حجة .



تضمنت المساعدات محاليل ومستلزمات طبية للمساهمة في معالجة حالات الكوليرا والحد من إنتشاره .



وأكد المدير التنفيذي لجمعية صنعاء الإجتماعية التنموية الدكتور هلال البحري أن المساعدات الطبية تسهم في تخفيف معاناة المرضى بالمراكز العلاجية التي تواجه نقص المحاليل الطبية كمساهمة من الجمعية لدعم المراكز العلاجية لمكافحة الكوليرا.



وأشار إلى أن المساعدات الطبية تأتي إستجابة لدعوة وزير الصحة العامة بتكثيف الجهود وتقديم المزيد من المساعدات الطبية لمحافظة حجة كونها تعاني من الإنتشار الواسع للكوليرا وسجلت أكبر عدد من الوفيات .



فيما أشاد مدير المركز العلاجي بمنطقة الأمان مجاهد السودي بالجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني ومنها جمعية صنعاء الإجتماعية لتخفيف معاناة المرضى بالمراكز العلاجية .. مشيرا إلى أن مركز الأمان يستقبل الحالات المصابة من أكثر من خمس مديريات بالمحافظة والمحافظات المجاورة.



ودعا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى تقديم المزيد من المساعدات الطبية نظرا لإرتفاع الحالات المصابة بالكوليرا، حيث بلغت عدد الحالات التي استقبلها المركز أكثر أربعة آلاف و300 حالة.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ