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وزير المياه والبيئة يناقش مع اليونيسيف جوانب التعاون في مكافحة الكوليرا
[08/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم بصنعاء مع فريق منظمة اليونيسيف، جوانب التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة وسبل تطويره خاصة في مجال مكافحة الكوليرا.

وجرى خلال اللقاء الذي ضم رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي نصار سيد ومسئول الطوارئ بمكتب المنظمة بنيويورك السيد نقيب الله ومنسقة المياه والإصحاح البيئي أحلام المتوكل والمنسقة في كتلة المياه والإصلاح البيئي (كلستر) مرايا، مناقشة إمكانية رفع وتيرة تدخلات اليونيسيف بأمانة العاصمة وعلى وجه الخصوص في المديريات الأكثر تعرضا للكوليرا والتي تشمل بني الحارث، آزال، معين، بهدف الحد من إنتشار الوباء عبر المياه والإصحاح البيئي.

وتم الإتفاق على البدء بتنفيذ الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا في محافظات حجة والمحويت وعمران وإب والحديدة، والعمل على إعداد آلية لمراقبة وايتات المياه من حيث الجودة وسلامة النقل وذلك بأمانة العاصمة كمرحلة أولى.

وفي اللقاء استعرض وزير المياه والبيئة جوانب التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة.. مشيدا في ذات الوقت بوقوف اليونيسيف إلى جانب اليمن في مكافحة وباء الكوليرا.

حضر اللقاء وكيل أول وزارة المياه عبد الغني المداني والمستشار الفني للوزارة المهندس عبد القدوس الشرفي ومنسق المياه والإصحاح البيئي المهندس جمال الصايدي ومدير مركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء الدكتور عادل الوشلي وأستاذ الأحياء الدقيقة الطبية بكلية الطب جامعة صنعاء الدكتور خالد المؤيد.

سبأ
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