ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 08 - يوليو - 2017 الساعة 06:34:51م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مشائخ وأعيان آل عواض بمحافظة البيضاء
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء آل عواض بمحافظة البيضاء .
الرئيس الروسي : الوضع في سورية تغير للأفضل بعد قصف التنظيمات الإرهابية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الوضع في سورية تغير نحو الأفضل بعد توجيه ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية المنتشرة هناك .
البنك الدولي يدشن برنامج قروض لسيدات الأعمال بالدول النامية
دشن البنك الدولي اليوم في هامبورج برنامجا للقروض من القطاعين العام والخاص يستهدف توفير أكثر من مليار دولار لدعم سيدات الأعمال في الدول النامية.
مدينة موسكو تؤكد إستعدادها لإستضافة كأس العالم 2018م على أعلى مستوى
أعلن رئيس إدارة الرياضة والسياحة في مدينة موسكو نيكولاي غولاييف اليوم السبت استعداد العاصمة الروسية لاستضافة كأس العالم 2018م على أعلى مستوى.
آخر الأخبار:
الرئيس الروسي يدعو الى تطوير علاقات بلاده مع المفوضية الاوربية
تدشين امتحانات الثانوية العامة بمحافظة إب
فرنسا تستضيف قمة للمناخ في باربس يوم 12 ديسمبر
محافظ تعز ووكيل وزارة التربية يدشنان إمتحانات الثانوية بمديرية صالة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الرئيس الروسي يدعو الى تطوير علاقات بلاده مع المفوضية الاوربية
[08/يوليو/2017]
هامبورج - سبأ :
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الى تطوير علاقات بلاده مع المفوضية الأوروبية، على الرغم من المشاكل القائمة.

وقال بوتين في لقاء ،عقد على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ ، مع رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر :" نأمل في مواصلة وتطوير الاتصالات مع المفوضية الأوروبية وكما تعلمون هناك اتجاه لذلك: التعاون بين المفوضية الأوروبية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي"..مؤكدا على أن روسيا ستبحث عن فرص لتوسيع الاتصالات في هذا الاتجاه. وقال:"نحن على تواصل بالرغم من كل المشاكل القائمة"

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه كان قد أجرى مع يونكير مباحثات مفيدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2016 ونوه بأن " السيدة فيديريكا موغيريني( كبيرة الدبلوماسية الأوربية) زارت موسكو في أبريل الماضي وستلتقي بشكل دوري مع وزير الخارجية سيرغي لافروف يوم 11 يوليو في بروكسل".

من جانبه أعرب جان كلود يونكر عن سعي المفوضية الأوربية للحوار مع روسيا. وقال:" المشاكل القائمة معروفة – القرم وشرق أوكرانيا. ولكن من جانب المفوضية الأوربية، نحن نرغب بمواصلة العمل للبحث عن إمكانيات للتعاون والعثور على نقاط لتقاطع المصالح".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
فرنسا تستضيف قمة للمناخ في باربس يوم 12 ديسمبر
السلطات الليبية تعثر على جثامين 48 مصريا في الصحراء
روسيا تدعو للبحث عن طرق جديدة لتسوية الازمة الكورية
ترامب يتعهد بمنح 639 مليون دولار مساعدات إنسانية في قمة العشرين
مقتل 78 مسلحاً في عمليات عسكرية للأمن الأفغاني خلال الـ24 ساعة الماضية
الرئيس الروسي : الوضع في سورية تغير للأفضل بعد قصف التنظيمات الإرهابية
مقتل شخصين في قصف باكستاني على طول الخط الفاصل في إقليم كشمير
الاتفاق على البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين باستثناء قضية المناخ
قائد الشرطة الاتحادية العراقية : أنجزنا 99% من مهامنا القتالية في الموصل
قتلى ومفقودين في انهيار مبنى ببلدة ايطالية
العدوان السعودي على اليمن
وقفة بعزلة نمرة مديرية الخبت بالمحويت تندد بإستمرار العدوان
[08/يوليو/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[08/يوليو/2017]
وقفة بالجامع الكبير بالروضة مديرية بني الحارث تندد بإستمرار العدوان
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مزرعة دواجن بالحديدة
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان ومرتزقته يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[07/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by