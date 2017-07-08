عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الروسي يدعو الى تطوير علاقات بلاده مع المفوضية الاوربية هامبورج - سبأ :

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الى تطوير علاقات بلاده مع المفوضية الأوروبية، على الرغم من المشاكل القائمة.



وقال بوتين في لقاء ،عقد على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ ، مع رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر :" نأمل في مواصلة وتطوير الاتصالات مع المفوضية الأوروبية وكما تعلمون هناك اتجاه لذلك: التعاون بين المفوضية الأوروبية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي"..مؤكدا على أن روسيا ستبحث عن فرص لتوسيع الاتصالات في هذا الاتجاه. وقال:"نحن على تواصل بالرغم من كل المشاكل القائمة"



وأشار الرئيس الروسي إلى أنه كان قد أجرى مع يونكير مباحثات مفيدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2016 ونوه بأن " السيدة فيديريكا موغيريني( كبيرة الدبلوماسية الأوربية) زارت موسكو في أبريل الماضي وستلتقي بشكل دوري مع وزير الخارجية سيرغي لافروف يوم 11 يوليو في بروكسل".



من جانبه أعرب جان كلود يونكر عن سعي المفوضية الأوربية للحوار مع روسيا. وقال:" المشاكل القائمة معروفة – القرم وشرق أوكرانيا. ولكن من جانب المفوضية الأوربية، نحن نرغب بمواصلة العمل للبحث عن إمكانيات للتعاون والعثور على نقاط لتقاطع المصالح".

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ