محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين امتحانات الثانوية العامة بمحافظة إب إب - سبأ:

دشن محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم امتحانات الشهادة الثانوية في المحافظة للعام الدراسي الحالي .



وأطلع المحافظ ومعه وكيلا المحافظة صادق حمزة والدكتور اشرف المتوكل و مدير مكتب التربية محمد الغزالي ومدير امن المحافظة العميد محمد الشامي، على سير الامتحانات في مدرسة اروى ومدرسة عائشة في مديرية الظهار ، والمركز الامتحاني في مدرسة خالد ومدرسة الثورة بمديرية المشنة.



وأشاد محافظ إب بالمعنويات العالية لدى الطلاب وحرصهم وإصرارهم على تأدية الامتحانات في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان .



ونوه بجهود وزارة التربية والتعليم والكوادر التربوية في الميدان الذين كان لهم الدور الابرز في استمرار العمليه التعليمية وصولا إلى الامتحانات وإفشال مخططات العدوان في تعطيل العملية التعليمية .



وحث المحافظ صلاح اللجان الامتحانية على توفير الاجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات ومنع الممارسات التي تؤثر سلبا على نفسية الطلاب .



إلى ذلك دشن وكيل المحافظة علي الزنم ومدير المركز التعليمي بمديرية ريف إب الامتحانات في عدد من المراكز بالمديرية.



يشار إلى أن عدد المتقدمين لإمتحانات الشهادة العامة في محافظة إب 31 ألف و 490 طالب وطالبة ، موزعين على 156مركزا امتحانياً.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ