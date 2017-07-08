محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ تعز ووكيل وزارة التربية يدشنان إمتحانات الثانوية بمديرية صالة تعز - سبأ:

دشن محافظ تعز عبده الجندي ووكيل وزارة التربية والتعليم المساعد محمد طاهر أنعم اليوم إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدرسة 22مايو بمديرية صالة بالمحافظة.



وفي التدشين أكد المحافظ الجندي أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية في إنجاح العملية الإمتحانية واستيعاب الطلاب النازحين في المدارس التي تقع تحت سيطرة المحتلين والمرتزقة .



وأهاب بالمشرفين واللجان الإمتحانية توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات وتمكينهم من أداء الإمتحانات بكل سهولة.



فيما أشار مدير مكتب التربية والتعليم بتعز عبدالخالق الصراري إلى الترتيبات التي سبقت تنفيذ الإمتحانات التي يتقدم لها 21 ألف و800 طالبا وطالبة في الثانوية العامة موزعين على 144 مركزا إمتحانيا .



وكان وكيل محافظة تعز عبدالله أمير تفقد سير الإمتحانات ومستوى الإنضباط بمدرستي خولة ومدرسة معاذ بالقرعامة مديرية التعزية.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ