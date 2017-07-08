رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كندا تتغلب على غويانا الفرنسية 4-2 في إفتتاحية بطولة الكأس الذهبية لمنطقة الكونكاكاف نيويورك – سبأ :

تغلب منتخب كندا لكرة القدم على غويانا الفرنسية (4-2) في المباراة الافتتاحية لبطولة الكأس الذهبية لمنطقة الكونكاكاف والتي انطلقت اليوم السبت.



وتقدم المنتخب الكندي بثلاثية لديان ياكوفيتش (28)، وسكوت أرفيلد (45+2)، وديفيس، قلصت غويانا الفارق عن طريق روي كونتو (69)، وسلون بريفات (71)، قبل أن يسجل ديفيس الذي حصل على الجنسية الكندية في يونيو الماضي، هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، لتتصدر كندا فرق المجموعة الأولى.



وفي مباراة أخرى في نفس المجموعة تغلبت كوستاريكا على هندوراس (1-0)، بهدف ماركو أورينيا في الدقيقة (39) من عمر اللقاء، أمام 25 ألف متفرج.



ويشارك في البطولة 12 منتخباً تم توزيعها على ثلاث مجموعات، فيما تنطلق مساء اليوم منافسات المجموعة الثانية بلقاء الولايات المتحدة مع بنما، ونيكاراغوا مع المارتينيك، أما المجموعة الثالثة فتضم كلا من المكسيك (حاملة اللقب)، والسلفادور، وجامايكا، وكوراساو.



وتقام منافسات هذه البطولة لمنطقة الكونكاكاف والتي تضم شمال ووسط امريكا والكاريبي على 14 ملعباً في أنحاء الولايات المتحدة، على أن تقام المباراة النهائية في 26 يوليو في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ