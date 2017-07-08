محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة تدريبية حول الطرق الحديثة لزراعة وجني البن بمديرية برع بالحديدة الحديدة - سبأ:

بدأت بمديرية برع محافظة الحديدة دورة تدريبية حول المعاملات الصحيحة لزراعة البن .



تهدف الدورة التي تنفذها شركة عين اليمن للخدمات الاستشارية والتصدير بالتعاون مع جمعية أبناء برع التعاونية الزراعية "متعددة الأغراض بتمويل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ضمن أنشطة برنامج وابل -مشروع طوارئ الوكالة قطاع البن الى تدريب مزارعات البن في عزل الخزاعي، الشرف، بني سليمان وبني باقي على طرق حديثة في زراعة وجني وتجفيف محصول البن .



كما تهدف إلى الارتقاء بالبن البرعي وتحسين جودته وتأهيله للمواصفات العالمية لخوض المنافسه في الاسواق الداخلية والخارجية وتحسين اسعاره ورفع الانتاج.



وذكر رئيس الجمعية عبد الرقيب الأهدل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سبع مدربات و10 مساعدات بقيادة الاكاديمية الجامعيه سلوى الحيمي والمتخصص في البن سيتولين إلى جانب عدد من المشرفين والفنيين تدريب 600 مزارعة في عدد من القرى بأربع عزل بواقع 150 مزارعة ولمدة ثلاثة أيام في كل عزلة.



حضر افتتاح الدورة مدير شركة عين اليمن للاستشارات المهندس عصمان الجلال ومسؤول البن في وكالة تنمية المنشآت الصغيرة المهندس محمد باشا و أمين جمعية ابنا برع يحيى محمد صغير المنتصر .

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ