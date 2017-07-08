عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات الليبية تعثر على جثامين 48 مصريا في الصحراء طرابلس – سبأ :

أعلنت منظمة الهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق، أن فرقها عثرت على جثامين 48 مهاجرا غير شرعي قادمين من مصر.



وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم أنها "عثرت على الجثامين جنوب نقطة التفتيش التي تربط بين مدينتي أجدابيا وطبرق، وبالقرب من وادي علي داخل منطقة الرمال".



وأشارت إلى أن "الضحايا كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل هناك وقد دخلوا بطريقة غير شرعية".



وبحسب البيان "جرى انتشال 19 جثة مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية من المنطقة، فيما لا تزال جثامين 29 آخرين ملقية في الصحراء لعدم توفر وسيلة لنقلها"، جرى دفنهم في مقبرة مجهولي الهوية غرب طبرق.



وقال رئيس وحدة التحقيق في جهاز الهجرة غير الشرعية بطبرق العقيد مراجع محمد جبريل: "الجثث وجدت في الصحراء جنوب بوابة الــ200، وبسبب عدم وجود أية سيارات لدينا من ذات الدفع الرباعي استعنا بعدد من المواطنين لجلبهم من الصحراء إلى مركز طبرق الطبي".



وأضاف جبريل، "لدينا معلومات مؤكدة عن وجود جثث أخرى سوف نقوم بإحضارها إلى طبرق".

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ