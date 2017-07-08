ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 08 - يوليو - 2017 الساعة 06:34:51م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مشائخ وأعيان آل عواض بمحافظة البيضاء
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء آل عواض بمحافظة البيضاء .
الرئيس الروسي : الوضع في سورية تغير للأفضل بعد قصف التنظيمات الإرهابية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الوضع في سورية تغير نحو الأفضل بعد توجيه ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية المنتشرة هناك .
البنك الدولي يدشن برنامج قروض لسيدات الأعمال بالدول النامية
دشن البنك الدولي اليوم في هامبورج برنامجا للقروض من القطاعين العام والخاص يستهدف توفير أكثر من مليار دولار لدعم سيدات الأعمال في الدول النامية.
مدينة موسكو تؤكد إستعدادها لإستضافة كأس العالم 2018م على أعلى مستوى
أعلن رئيس إدارة الرياضة والسياحة في مدينة موسكو نيكولاي غولاييف اليوم السبت استعداد العاصمة الروسية لاستضافة كأس العالم 2018م على أعلى مستوى.
آخر الأخبار:
الرئيس الروسي يدعو الى تطوير علاقات بلاده مع المفوضية الاوربية
تدشين امتحانات الثانوية العامة بمحافظة إب
فرنسا تستضيف قمة للمناخ في باربس يوم 12 ديسمبر
محافظ تعز ووكيل وزارة التربية يدشنان إمتحانات الثانوية بمديرية صالة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
روسيا تدعو للبحث عن طرق جديدة لتسوية الازمة الكورية
[08/يوليو/2017]
موسكو - سبأ :
دعت روسيا اليوم الى البحث عن طرق جديدة لتسوية الأزمة في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرق آسيا.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها ان إيغور مورغولوف نائب وزير الخارجية الروسي اجرى في واشنطن اول امس الخميس ، مشاورات مع الموفد الأمريكي الخاص بالملف الكوري الشمالي جوزيف يون..مشيرا

الى انه تم خلال اللقاء، تبادل الآراء ووجهات النظر، حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفي منطقة شمال شرق آسيا.

وقالت الخارجية إن الجانب الروسي شدد خلال اللقاء على أهمية البحث الجماعي عن طرق وأساليب جديدة بهدف العثور على حل إجمالي متكامل للمشاكل السائدة في تلك المنطقة وذلك في سياق الانفراج السياسي العسكري والابتعاد عن المواجهة.

وأضافت الخارجية أن مورغولوف التقى يوم امس الجمعة مع القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي سوزان ثورنتون. وناقش الجانبان الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتكامل الاقتصادي الإقليمي وكذلك القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي في إطار المنظمات المتعددة الأطراف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك منتدى" التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ" وقمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي للأمن في آسيان.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الرئيس الروسي يدعو الى تطوير علاقات بلاده مع المفوضية الاوربية
فرنسا تستضيف قمة للمناخ في باربس يوم 12 ديسمبر
السلطات الليبية تعثر على جثامين 48 مصريا في الصحراء
ترامب يتعهد بمنح 639 مليون دولار مساعدات إنسانية في قمة العشرين
مقتل 78 مسلحاً في عمليات عسكرية للأمن الأفغاني خلال الـ24 ساعة الماضية
الرئيس الروسي : الوضع في سورية تغير للأفضل بعد قصف التنظيمات الإرهابية
مقتل شخصين في قصف باكستاني على طول الخط الفاصل في إقليم كشمير
الاتفاق على البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين باستثناء قضية المناخ
قائد الشرطة الاتحادية العراقية : أنجزنا 99% من مهامنا القتالية في الموصل
قتلى ومفقودين في انهيار مبنى ببلدة ايطالية
العدوان السعودي على اليمن
وقفة بعزلة نمرة مديرية الخبت بالمحويت تندد بإستمرار العدوان
[08/يوليو/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[08/يوليو/2017]
وقفة بالجامع الكبير بالروضة مديرية بني الحارث تندد بإستمرار العدوان
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مزرعة دواجن بالحديدة
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان ومرتزقته يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[07/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by