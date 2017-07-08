عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تدعو للبحث عن طرق جديدة لتسوية الازمة الكورية موسكو - سبأ :

دعت روسيا اليوم الى البحث عن طرق جديدة لتسوية الأزمة في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرق آسيا.



وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها ان إيغور مورغولوف نائب وزير الخارجية الروسي اجرى في واشنطن اول امس الخميس ، مشاورات مع الموفد الأمريكي الخاص بالملف الكوري الشمالي جوزيف يون..مشيرا



الى انه تم خلال اللقاء، تبادل الآراء ووجهات النظر، حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفي منطقة شمال شرق آسيا.



وقالت الخارجية إن الجانب الروسي شدد خلال اللقاء على أهمية البحث الجماعي عن طرق وأساليب جديدة بهدف العثور على حل إجمالي متكامل للمشاكل السائدة في تلك المنطقة وذلك في سياق الانفراج السياسي العسكري والابتعاد عن المواجهة.



وأضافت الخارجية أن مورغولوف التقى يوم امس الجمعة مع القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي سوزان ثورنتون. وناقش الجانبان الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتكامل الاقتصادي الإقليمي وكذلك القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي في إطار المنظمات المتعددة الأطراف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك منتدى" التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ" وقمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي للأمن في آسيان.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ