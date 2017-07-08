محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سبل إنجاح العملية الإمتحانية بمحافظة ريمة ريمة - سبأ:

ناقش محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم مع اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني للمراكز الإمتحانية بمديريات المحافظة، السبل الكفيلة بإنجاح العملية الإمتحانية للشهادة العامة الأساسية والثانوية.



وتطرق اللقاء إلى آلية النزول للإشراف والمراقبة على المراكز الإمتحانية في مختلف المديريات، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لتأدية الإمتحانات.



وأكد محافظ ريمة أهمية إضطلاع اللجنة إلى جانب رؤساء اللجان الفرعية والملاحظين بدورهم في الإشراف والمراقبة على العملية الإمتحانية .



ودعا القائمين على المراكز الإمتحانية توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب إمتحاناتهم بكل سهولة .



حضر اللقاء أمين عام محلي مديرية الجبين ماجد أمين.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ