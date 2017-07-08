محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بعزلة نمرة مديرية الخبت بالمحويت تندد بإستمرار العدوان المحويت - سبأ:

نظم مشائخ ووجهاء وأبناء عزلة نمرة بمديرية الخبت محافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي .



واستنكر المشاركون في الوقفة إستمرار الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني وما يفرضه من حصار جائر منذ أكثر من عامين .



وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى أن إمعان تحالف العدوان في إستهداف المواطنين والمنشآت العامة والخاصة والتجمعات السكانية، جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.



وناشد البيان المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ