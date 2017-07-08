محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين امتحانات الثانوية بمحافظة ريمة ريمة - سبأ:

دشن محافظ ريمة حسن عبدالله العمري بمدينة الجبين اليوم امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017م التي تقدمها لها أربعة آلاف و 101 طالب وطالبة للقسم العلمي والأدبي موزعين علي 35 مركزا امتحانياً .



و أطلع المحافظ العمري ومعه مدير شرطة المحافظة العميد حميد بجاش وامين محلي الجبين ماجد امين على سير الامتحانات في مراكز الفتح النموذجية بالجبين ومركز المناظل في بني الدون، مشيدا بمستوى الانضباط والالتزام بتنفيذ التعليمات المنظمة لعملية الامتحانات.



وحث محافظ ريمة الطلاب والطالبات على بذل المزيد من الجهود والتركيز في الاجابات اثناء أدائهم للامتحانات لتحقيق نتائج متقدمة ومرضية لهم سيما وان محافظة ريمة بحاجة الي كوادر من ابنائها بمختلف المجالات العلمية .



وأشار المحافظ العمري إلى أن استمرار العملية التعليمية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان يعكس واقع الصمود والتحدي لدى ابناء اليمن .



بدوره أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة حميد التوعري أن الامتحانات بمختلف المراكز الامتحانية بكافة المديريات تسير بشكل طبيعي خلال اليوم الاول وذلك نظرا لتكاتف جهود الجميع .. حاثا أولياء أمور الطلاب والمشرفين على المراكز ألامتحانيه توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء ملائمة وهادئة.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ