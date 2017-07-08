رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدينة موسكو تؤكد إستعدادها لإستضافة كأس العالم 2018م على أعلى مستوى موسكو – سبأ :

أعلن رئيس إدارة الرياضة والسياحة في مدينة موسكو نيكولاي غولاييف اليوم السبت استعداد العاصمة الروسية لاستضافة كأس العالم 2018م على أعلى مستوى.



وقال غولاييف في تصريحات نقلتها وكالة (نوفوسيتي) الروسية للانباء "إن الاهتمام الرئيسي يتركز على موسكو، فالسياح والمشجعون سيتجهون بالدرجة الأولى إلى مطارات العاصمة، ومع مراعاة خبرتنا في تنظيم الأحداث الرياضية والثقافية، فإننا جاهزون لاستضافة المونديال الذي سينظم على أعلى مستوى".



وأكد المسئول الرياضي الروسي جهوزية 1086 فندق بعد تجاوزها إجراءات التصنيف، فيما سيتم بناء 10 فنادق أخرى بحلول نهاية العام.



وأضاف غولاييف، أن تجربة ضمان أمن وسلامة المشجعين الناجحة خلال مباريات بطولة كأس القارات 2017م، التي استضافتها روسيا من 17 يونيو الماضي حتى 2 يوليو الجاري خير دليل على قدرتنا وجاهزيتنا لاستضافة العرس الكروي العالمي الصيف المقبل.



وينتظر ان تكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة في 2018م، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو حتى 15 يوليو وستقام مباريات البطولة على 12 ملعباً، في 11 مدينة.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ