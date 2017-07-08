عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب يتعهد بمنح 639 مليون دولار مساعدات إنسانية في قمة العشرين برلين – سبأ :

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت بمنح 639 مليون دولار لتمويل برامج إنسانية تشمل 331 مليون دولار للمساهمة في إطعام الذين يعانون من المجاعة في العالم .



ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيسلي القول إن تعهد ترامب جاء أثناء جلسة عمل في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة هامبورج الألمانية وإنه يعد "هبة" للبرنامج.



وأضاف أن التمويل الإضافي هو نحو ثلث ما قدر البرنامج أنه مطلوب خلال العام الحالي لمواجهة الاحتياجات الغذائية العاجلة في البلدان الأربعة التي تواجه المجاعة وأماكن أخرى.



وأشار بيسلي إلى إن تقديرات البرنامج تشير إلى أن 109 ملايين شخص في أنحاء العالم سيحتاجون لمساعدات غذائية في العام الحالي ارتفاعا من 80 مليونا العام الماضي.



وتابع "نرى أننا ما لم نتلق التمويل الذي نحتاجه على الفور سيموت ما بين 400 و600 ألف طفل في الشهور الأربعة المقبلة".



وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إن ألمانيا تعهدت في الآونة الأخيرة بمنح 200 مليون يورو إضافية للمساعدات الغذائية.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ