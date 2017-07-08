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تدشين امتحانات الشهادة الثانوية العامة بعمران
[08/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
دشن محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة للعام الدراسي 2016-2017م التي تقدم لها أكثر من 12 ألف و 865 طالب وطالية موزعين على 77 مركزا امتحانياً .

واطلع المحافظ ومعه امين عام المجلس المحلي بالمحافظة صالح المخلوس ومدير امن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير مكتب التربية احمد الشهاري على سير الامتحانات في مدرسة الفاروق بمديرية عيال سريح ومدرسة عائشة بمركز المحافظة ومدرسة الحسن الهمداني بمديرية ريده .

وأشاد المحافظ بجهود مكتب التربية وكوادره ومستوى الانضباط للمعلمين والمشرفين في المراكز الامتحانية رغم الظروف والصعاب .

وأشار إلى أن إصرار المعلمين والطلاب في استمرار العملية التعليمية وأداء الامتحانات في ظل العدوان يعكس مدى الصمود والتحدي والوطنية لدى ابناء الشعب اليمني بكل فئاته المخلصة في وجه العدوان ومخططاته لإفشال التعليم ..

من جانبه أوضح مدير مكتب التربية احمد الشهاري ان سير الامتحانات في اليوم الاول تسير بشكل طبيعي ووفقا للخطة المرسومة لها، مثمنا جهود جميع الكوادر التربية وحرصهم على إنجاح الامتحانات رغم معاناتهم ..

ولفت إلى ضرورة تكاتف جهود الجميع لإنجاح الامتحانات باعتبارها مسؤولية جماعية.. داعيا أولياء أمور الطلاب والمشرفين على المراكز ألامتحانيه توفير الأجواء الملائمة لأبنائهم الطلاب لأداء امتحاناتهم بثقة وثبات.

حضر التدشين مدير عام التوجيه بوزارة التربية أمه الرحيم أبو طالب و نائب مدير مكتب التربية محمد القحوم و عضو اللجنة الفرعية للامتحانات احمد القارني وعدد من القيادات التربوية وأعضاء السلطة المحلية.

سبأ
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