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وزير الصحة ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية يتفقدان الجرحى بمستشفى الشرطة
[08/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله أبو حورية اليوم أحوال الجرحى من رجال الجيش واللجان الشعبية في مستشفى الشرطة العام بأمانة العاصمة .

واطلع الوزير بن حفيظ والدكتور أبو حورية ومعهما مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية العميد دكتور محسن الظاهري، على الأوضاع الصحية للجرحى بالمستشفى ومستوى الرعاية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

واستمعوا من مدير عام المستشفى الدكتور طه زين إلى شرح عن أحوال المرضى والجرحى الذين يتلقون العلاج في مختلف الأقسام.

وأكد وزير الصحة أهمية رعاية جرحى العدوان السافر وإحاطتهم بكل وسائل العناية حتى يتماثلوا للشفاء.

وأشار إلى أن علاج جرحى العدوان من أهم أولويات وزارة الصحة .. مبينا أن الوزارة تعمل على تخصيص ودعم مراكز خاصة لعلاج وتأهيل جرحى العدوان وتوفير كوادر طبية في التخصصات الجراحية الدقيقة لمعالجة الإصابات التي تتطلب عمليات جراحية نوعية.

سبأ
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