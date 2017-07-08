محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة النظافة بمدينة رداع بالبيضاء البيضاء - سبأ:

دشن مدير عام مديرية رداع محافظة البيضاء احمد محمد العكام اليوم حملة النظافة الشاملة بمدينة رداع التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمدينة بتمويل اللجنة الدولية للصليب الاحمر.



وتهدف الحملة على مدى 10 أيام الى رفع وإزالة المخلفات في عموم شوارع وأحياء وحارات المدينة وبما يسهم من الحد من انتشار الامراض والأوبئة.



واستمع مدير المديرية من مدير صندوق النظافة والتحسين علي عبد الواحد عباس الى شرح عن الإجراءات وخطط الحملة التي يشارك فيها 200 عامل من عمال النظافة والتي تستهدف إزالة ورفع 3 آلاف طن من المخلفات .



ودعا مدير عام مديرية رداع كافة شرائح المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني إلى التفاعل الايجابي مع الحملة وبما يحقق الهدف منها لإيجاد بيئة نظيفة تتناسب مع مكانة مدينة رداع التاريخية.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ