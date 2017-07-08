محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ:

دشن محافظ صنعاء حنين محمد قطينة ووكيل أول المحافظة حميد عاصم ووكلاء المحافظة ومدراء المديريات اليوم إمتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016 ـ 2017م.



حيث دشن المحافظ قطينة ومعه مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار إمتحانات الثانوية العامة بمدرستي النصر ببيت بوس والمختار بحزيز.



واطلع وكيل أول المحافظة والوكيل مانع الاغربي ومعهما مدير مديرية بني حشيش محمد القاضي وأمين عام المجلس المحلي إبراهيم الجيلاني على سير الإمتحانات بمراكز الصفاء والحنكة والامام علي و 7 يوليو بالمديرية.



وتفقد وكيل المحافظة يحيى جمعان الجدري ومستشار المحافظة خالد جابر ومعهما مدير مديرية بني مطر عبداللطيف اللمذي الإمتحانات بمراكز سبأ والتعاون والشهيد السواري، كما اطلع وكيل المحافظة علي الغشمي ومدير مديرية همدان صادق ردمان على سير إمتحانات الثانوية بمراكز علي بن أبي طالب والحسين بن علي وعلي مطلق والغشمي والجيل و7 يوليو.



وفي مديرية أرحب تفقد وكيلا المحافظة محمد الحباري وفضل القصير ومعهما مدير المديرية نصير عبدالماجد سير إمتحانات الثانوية بمراكز النور ورفيدة والخضرات والحسن بن علي وغامر الشعبي .



كما اطلع وكيلا محافظة صنعاء جبران غوبر وعبدالمغني داوود ومعهما مدير مديرية الحيمة الخارجية اليوم على سير إمتحانات الثانوية العامة بمراكز الميثاق والفوز والصبري.



إلى ذلك اطلع وكيل المحافظة خالد الأجرب ومستشار المحافظة عبدالكريم دمدم ومدير مديرية الطيال معين القيري ومعهما أمين عام محلي المديرية أحمد النيني على سير إمتحانات الثانوية العامة بمركزي السلام تنعم وقاع الصلبة.



وفي مديرية الحصن تفقد وكيل المحافظة عبدالملك الغربي ومعه أمين عام محلي المديرية عبدالله الكبسي سير إمتحانات الثانوية بمراكز النصر والمجمع التربوي والسلام والمجد.



واطلع وكيل المحافظة شايف عاصم ومدير التربية بمديرية نهم فيصل معصار على سير إمتحانات الثانوية بمراكز الفوز والفلاح وثومة، كما تفقد الوكيلان يحيي الحيمي وحسن موفعه ومدير مديرية سنحان أحمد نهشل، الإمتحانات بمراكز الفقيد محمد عبدالله صالح ومارية القبطية.



وفي ذات السياق تفقد وكلاء المحافظة عبدالله السياغي وطالب دحان ومحمد عيسى ويحيي الكول ومعهما مدراء مديريات الحيمة الداخلية راجح راجح وخولان فيصل الهيال وبلاد الروس أحمد فرحان إمتحانات الثانوية العامة التي دشنت اليوم بمديريات الحيمة الداخلية وخولان وبلاد الروس، كما اطلع وكيل المحافظة محمد علي جميل ومعه مدير مديرية جحانة محمد البشاري على سير العملية الإمتحانية بمراكز النجاح والزهراء وبابل.



وحث المحافظ قطينة ووكلاء المحافظة الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجهود والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج .



فيما أشار مدير مكتب التربية هادي عمار إلى أن 21 ألف و901 طالبا وطالبة يؤدون إمتحانات الثانوية العامة منهم 21 ألف و239 في القسم العلمي و662 في القسم الأدبي موزعين على 155 مركزا إمتحانيا .

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ