رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رياضي/موجوروزا تتأهل للدور الرابع في بطولة ويمبلدون للتنس لندن - سبأ :

تأهلت اللاعبة الإسبانية جاربين موجوروزا بلانكو للدور الرابع (دور 16 ) في بطولة ويمبلدون للتنس بعد الفوز 6-2 و6-2 على منافستها الرومانية سورانا كيرستيا في منافسات فردي السيدات اليوم السبت.



وتصدت كيرستيا، التي بلغت الدور الثالث بعد انسحاب منافستها الأمريكية بيثاني ماتيك ساندز إثر تعرضها لإصابة قوية في الركبة اول امس الخميس، لقوة موجوروزا لكنها ارتكبت العديد من الأخطاء لتتفوق عليها المصنفة 14 في البطولة.



وحافظت اللاعبة الرومانية على أول إرسال في المباراة بعد ضربة إرسال ساحق لكن موجوروزا نجحت في الفوز بخمسة أشواط متتالية قبل أن توقف كيرستيا من تقدم منافستها قليلا.



وتكرر الأمر في المجموعة الثانية حيث فازت كيرستيا بالشوط الأول بضربة خلفية قبل أن تفوز موجوروزا بخمسة أشواط متتالية.



وأظهرت موجوروزا (23 عاما) أنها تملك أكثر من القوة بعد سلسلة من الضربات الرائعة لتنتصر بعد أكثر من ساعتين بقليل.



وستلعب اللاعبة الإسبانية التي خسرت في نهائي البطولة من قبل في الدور المقبل ضد الألمانية انجليكه كيربر المصنفة الأولى أو الامريكية شيلبي روجرز.



كما بلغت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا التي سبق لها التتويج في البطولات الأربع الكبرى دور 16 بفوز سهل وبواقع 6-4 و6-صفر على السلوفينية بولونا هرتسوج.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ