محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المحويت المحويت - سبأ:

دشن امين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت الدكتور علي احمد الزيكم ووكيل اول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي امتحانات الشهادة العامة الثانوية للعام الدراسي2016-2017م .



واطلعا ومعهما وكيلي المحافظة حمود شملان وعبدالسلام الذماري سير الامتحانات في



المراكز الامتحانية بمجمع عائشة التربوي للبنات ومدرسة الخنساء للبنات بمدينة المحويت والمركز الامتحاني بمجمع النور بيت التركي ومجمع النجاح التربوي بالعرقوب مديرية جبل المحويت.



واستمعوا من مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد نسر الانسي إلى شرح عن الترتيبات الخاصة لانجاح الامتحانات التي تقدمها لها 5 آلاف و 790 طالب وطالبة موزعين على (59) مركز امتحاني منهم 5 آلاف و567 طالب وطالبة موزعين على (56) مركز امتحاني للقسم العلمي و(223) طالب وطالبة في ثلاثة مراكز امتحانية للقسم الادبي.



وأشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بالترتيبات المنفذه والجهود المبذولة من اللجنة الفرعية للامتحانات وشعبة الامتحانات والكنترول بمكتب التربية بالمحافظة ومكاتب المديريات. مشيرا إلى أن نجاح الامتحانات يمثل تحديا مهما لإفشال رهانات العدوان والذي يعمل على تعطيل العملية التعليمية بشتى الطرق وقصف المدارس وتضييق خناق الحصار الاقتصادي على الشعب.



وشدد على ضرورة تهيئة كافة الأجواء اللازمة والمناسبة للامتحانات لتمكين الطلاب والطالبات من تأدية الامتحانات بشكل جيد .



حضر التدشين نواب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ورؤساء الشعب وأعضاء اللجنة الفرعية للامتحانات ومسئولي الكنترول والامتحانات .

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ