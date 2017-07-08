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وزير الصحة يلتقي مسؤول برنامج اليمن بمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية
[08/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم بصنعاء مسؤول برنامج اليمن بمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية تشارلز جودري ورئيس بعثة المنظمة باليمن حسن مياكي.

إستعرض اللقاء المهام والأنشطة الطبية والعلاجية التي تقدمها أطباء بلا حدود السويسرية بالمستشفيات العاملة في محافظة إب والصعوبات التي تواجه عملها.

وفي اللقاء ثمن وزير الصحة جهود المنظمة والخدمات التي تقدمها للقطاع الصحي في اليمن .. مؤكدا استعداد الوزارة تسهيل مهام المنظمة وفريقها الطبي بما يضمن قيامها بدورها تجاه المرضى.

وأكد الدكتور بن حفيظ أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمة لتوسيع نشاطها الصحي والعلاجي وخاصة في مواجهة الكوليرا والحد من انتشاره .

من جانبه استعرض مسؤول برنامج اليمن بالمنظمة ورئيس بعثة المنظمة، أنشطة المنظمة خلال الأعوام الماضية ودورها الطبي والإنساني في اليمن، خاصة بمحافظة إب، وكذا تدخلات المنظمة لمواجهة الكوليرا وإشرافها على مراكز معالجة الإسهالات بمديرية القاعدة ومدينة إب.

وأشارا إلى إمكانية تقديم الدعم الفني والإستشاري وتوسيع خدمات المنظمة لتلبية الاحتياجات جراء الأوضاع الراهنة.

سبأ
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