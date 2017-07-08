عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 78 مسلحاً في عمليات عسكرية للأمن الأفغاني خلال الـ24 ساعة الماضية كابول – سبأ :

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم السبت عن مقتل 78 مسلحاً على الأقل واصابة 43 آخرين خلال العمليات العسكرية التي شنتها قوات الأمن في مقاطعات مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة الافغانية في بيان نقلته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) انه "خلال الـ24 ساعة الماضية شنت قوات الأمن الافغانية سبع عمليات لمكافحة الارهاب من اجل تطهير بعض المناطق من الاعداء ما اسفر عن مقتل 78 مسلحاً واصابة 43 آخرين".



واوضح البيان ان العمليات العسكرية تمت في منطقتي شار تشينو وخاص ارزكان في مقاطعة ارزكان ومنطقتي هاسكا مينا وشينوار في مقاطعة ننجرهار ومنطقة مايواند في قندهار ومنطقة على آباد في قندوز ومنطقة شامتال في مقاطعة بلخ.



وأضاف البيان أن قوات الأمن صادرات خلال عملياتها ايضاً عدداً من الاسلحة والذخائر خلال الغارات، فيما لم يذكر البيان ما إذا كان هناك اي خسائر في جانب قوات الأمن.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ