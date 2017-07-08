عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل شخصين في قصف باكستاني على طول الخط الفاصل في إقليم كشمير نيودلهي – سبأ :

أعلنت الشرطة الهندية عن مقتل شخصين واصابة آخران بجروح، خلال قصف للقوات الباكستانية استهدف مناطق على طول الخط الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه.



وقال متحدث باسم الشرطة المحلية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الآسيوية الهندية إن "القوات الباكستانية قصفت عددا من المواقع الهندية بقذائف الهاون، خاصة في منطقة بونج التابعة لقطاع جامو، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة في منطقة غولبور المجاورة".



وأضاف أن "المعطيات على أرض الواقع تشير بوضوح إلى أن الهجوم الذي نفذته



القوات الباكستانية كان عنيفا وعشوائيا ومن دون تمييز بين المناطق المدنية والمواقع العسكرية في المنطقة الحدودية".



وتتبادل الهند وباكستان، بشكل دوري، الاتهامات بقتل مدنيين خلال الاشتباكات اليومية بين القوات العسكرية للبلدين على طول الخط الفاصل الذي يقسم إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما .

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ