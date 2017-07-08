اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البنك الدولي يدشن برنامج قروض لسيدات الأعمال بالدول النامية هامبورج - سبأ :

دشن البنك الدولي اليوم في هامبورج برنامجا للقروض من القطاعين العام والخاص يستهدف توفير أكثر من مليار دولار لدعم سيدات الأعمال في الدول النامية.



وقل رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم في حفل الإطلاق الذي حضره ستة من زعماء العالم المشاركين في قمة مجموعة العشرين في المانيا وحضرته مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن التمويل الأولي للبرنامج بلغ 325 مليون دولار جاءت من مانحين بينهم ألمانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، وستأتي مئات الملايين الأخرى من رؤوس أموال خاصة.



واضاف كيم "هذا ما نأمل أن يكون صندوقا قيمته مليارات الدولارات لدعم سيدات الأعمال".



وتابع رئيس البنك قائلا "هذا ليس مشروعا صغيرا. سيكون محركا كبيرا للنمو الاقتصادي في المستقبل... وسيكون محركا للمساواة بين الجنسين في نفس الوقت".



وسيعمل البرنامج الذي بادرت بطرحة إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البدء في منح القروض قبل نهاية العام مع الحكومات "لتحسين القوانين واللوائح التي تقيد سيدات الأعمال" كما سيعمل على تشجيع البنوك على منح قروض لشركات تملكها سيدات.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ