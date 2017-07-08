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  اقتصاد
تراجع حجم التداول بسوق مسقط 8ر15% في النصف الأول من 2017
[08/يوليو/2017]
مسقط – سبأ :
تراجع إجمالي حجم التداول بسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 8ر15 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3ر471 مليون ريال عماني عن مستواه في النصف الأول من العام الماضي.

وذكرت بيانات صادرة عن سوق مسقط للاوراق المالية نشرتها وكالة الانباء العمانية اليوم أن إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة في النصف الأول من العام الجاري 1ر2 مليار ورقة مالية مقابل 7ر2 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالسوق بنهاية يونيو الماضي إلى 17 مليارا و5ر610 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب بقيمة 4ر322 مليون ريال عماني عن مستواها في نهاية العام الماضي والبالغة 17 مليارا و1ر288 مليون ريال عماني.

وسجل المؤشر الرئيسي للسوق تراجعا بمقدار 664 نقطة وأغلق بنهاية يونيو الماضي على 5118 نقطة.

وتأثرت سوق مسقط للأوراق المالية خلال العام الجاري بعدد من العوامل المحلية والعالمية من أبرزها استمرار تراجع أسعار النفط وتأثر العديد من الاقتصادات الإقليمية والعالمية بذلك؛ الأمر الذي أثّر على معنويات المستثمرين.

سبأ
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