محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين إلامتحانات العملية بالمعهدين التقني الصناعي والتقني التجاري بذمار ذمار - سبأ:

دشن محافظ ذمار حمود محمد عباد، اليوم إلامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري لطلاب المعهدين التقني الصناعي والتقني التجاري بالمحافظة.



وفي التدشين اطلع المحافظ عباد على سير الإمتحانات في عدد من القاعات بالمعهدين .. مشيدا بمستوى الترتيبات للإمتحانات وإكمال العام الدراسي رغم إستمرار العدوان الغاشم .



وحث عمادة المعهدين على تذليل الصعوبات أمام الطلاب وتهيئة الأجواء لأداء الإمتحانات .. متمنياً للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح .



فيما أوضح مدير مكتب التعليم الفني بذمار نجيب الحاشدي أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري بالمعهد التقني الصناعي في أقسام الخراطة والمكانيك وكهرباء السيارات والكهرباء العامة وقسم البنا وقسم الديكور 671 طالبا وطالبة.



وبين أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات في المعهد التقني التجاري في أقسام برمجة حاسوب وقسم الشبكات وإدارة المكاتب والتسويق والمحاسبة 640 طالبا وطالبة .



وأشار إلى أن الإمتحانات بالمعهدين التقني الصناعي والتجاري تجري في موعدها المحدد من وزارة التعليم الفني رغم وجود كثير من الصعوبات التي تم التغلب عليها بتعاون عمادة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهدين وكذا قيادتي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ومحافظة ذمار في توفير متطلبات العملية التعليمية بما يضمن إستمرارها.



حضر التدشين وكيل المحافظة محمود الجبين ومدير أمن المحافظة العميد أحمد علي إدريس ومدير مكتب التربية أحمد الوشلي وعميدا المعهد التقني الصناعي المهندس إبراهيم علي عبده والمعهد التقني التجاري ناصر المجهلي وأعضاء هيئة التدريس بالمعهدين.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ