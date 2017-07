Les attaques des forces yéménites tuent 231 soldats saoudiens dans la première moitié de 2017 [08/يوليو/2017]



SANA'A, 08 Juillet (SABA)- Au moins 231 soldats saoudiens ont été tués dans la première moitié de 2017 par des snipers yéménites au Sud de l'Arabie Saoudite à Najran, Asir et Jizan, en réponse aux frappes aériennes meurtrières du régime Al Saoud contre les civils yéménites.



À Jizan, situé 969 kilomètres au sud de la capitale saoudienne, Riyad, les tireurs d'élite des forces yéménites ont tué 146 soldats saoudiens, 46 à Najran, et 39 à Asir, qui ont été sous contrôle l'armée yéménite conjointe.



Au cours du premier trimestre de cette année, les tireurs d'élite des forces yéménites ont tue plus de 119 troupes saoudiennes, la plupart d'entre eux étaient à Jizan, où un total de 74 soldats saoudiens ont perdu la vie dans 22 rencontres.



L'agression en cours de l'Arabie contre le Yémen a tué plus de 12000 civils, détruisant l'infrastructure de la santé et du secteur économique du pays.





