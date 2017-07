L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Mort et blessure de dizaines de mercenaire de l'agression à Mokha













TAIZ, 08 Juillet. (SABA) – Un certain nombre de mercenaire de l'agression ont été tués et blessés samedi dans des tirs de l'artillerie de l'armée et des comités populaires contre un repaire d'eux au nord de Mokha dans la province de Taïz.









Une source militaire a rapporté à (SABA) que l'armée et les comités populaires ont tiré des obus de l'artillerie contre un rassemblement de mercenaires au nord de Mokha, faisant plusieurs morts et blessés parmi leurs rangs.







Par ailleurs, l'artillerie de l'armée et des comités populaires ont pilonné un fief des mercenaires à la région d'al-Jadid au district de Mokha.









