L'agression saoudienne continue ses frappes aériennes criminelles sur les provinces yéménites [08/يوليو/2017]



SANA'A, 08 Juillet (SABA) - Les avions de guerre d'agression saoudo-américaine ont continué ses raids criminels sur les provinces yéménites au cours des dernières heures, causant de graves dommages aux biens publics et privés.



Un responsable militaire a indiqué à SABA samedi que les avions de combat de l'agression ont frappé une ferme avicole, avec trois fois, dans la zone d'al-Jabalia du quartier al-Tahita de la province de Hodeïda, ainsi que les avions de combat ont jeté des bombes assourdissantes sur le nord du district.



Les chasseurs de l'agression ont également lancé trois raids sur le district d'al-Mtoon dans la province d'al-Jawf et un autre raid sur le district de Mouza dans la province de Taiz, et six frappes sur les districts de Harad et Medi dans la province de Hajjah et un autre raid sur le district de Serwah dans la province de Marib.



AS/AS



SABA