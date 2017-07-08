عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتفاق على البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين باستثناء قضية المناخ هامبورج - سبأ :

ذكر مسؤولون بالاتحاد الأوربي اليوم أن مفاوضي دول مجموعة العشرين اتفقوا على الخطوط العريضة للبيان الختامي لقمتهم المنعقدة في هامبورج لكنهم لم يتغلبوا بعد على خلافاتهم بشأن المناخ.



وقال مسؤول بالاتحاد "النتيجة جيدة. لدينا بيان ختامي... هناك قضية واحدة عالقة بشأن المناخ..مضيفا أنهم واثقون في أنهم سيتغلبون عليها اليوم.



وأفاد المسؤول بأن القضية التي لا يزال يتعين على الزعماء حلها تتعلق بالإصرار الأمريكي على الإشارة إلى الوقود الأحفوري. وتقول فقرة البيان المثيرة للجدل: "سوف تبذل الولايات المتحدة جهدا للعمل بشكل وثيق مع شركاء آخرين لتسهيل حصولهم على الوقود الأحفوري واستخدامه على نحو أكثر نظافة وفعالية".



ووفقا للمصدر، تمكن المفاوضون من تجاوز الخلافات حول التجارة بعد أن وافق الوفد الأمريكي على تضمين البيان التزاما "بمحاربة النزعة الحمائية".



وتختتم قمة مجموعة العشرين أعمالها في يومها الثاني والأخير في وقت لاحق اليوم بمدينة هامبورج الالمانية

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ