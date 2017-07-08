ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 08 - يوليو - 2017 الساعة 05:02:03م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مشائخ وأعيان آل عواض بمحافظة البيضاء
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء آل عواض بمحافظة البيضاء .
الرئيس الروسي : الوضع في سورية تغير للأفضل بعد قصف التنظيمات الإرهابية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الوضع في سورية تغير نحو الأفضل بعد توجيه ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية المنتشرة هناك .
البنك الدولي يدشن برنامج قروض لسيدات الأعمال بالدول النامية
دشن البنك الدولي اليوم في هامبورج برنامجا للقروض من القطاعين العام والخاص يستهدف توفير أكثر من مليار دولار لدعم سيدات الأعمال في الدول النامية.
الروسية كوزنيتسوفا تتأهل للدور الرابع في بطولة ويمبلدون للتنس
تأهلت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا، للدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، اليوم السبت، على حساب السلوفينية بولونا هرتسوغ، بمجموعتين متتاليتين.
آخر الأخبار:
مقتل شخصين في قصف باكستاني على طول الخط الفاصل في إقليم كشمير
تراجع حجم التداول بسوق مسقط 8ر15% في النصف الأول من 2017
تدشين إلامتحانات العملية بالمعهدين التقني الصناعي والتقني التجاري بذمار
الاتفاق على البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين باستثناء قضية المناخ
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاتفاق على البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين باستثناء قضية المناخ
[08/يوليو/2017]
هامبورج - سبأ :
ذكر مسؤولون بالاتحاد الأوربي اليوم أن مفاوضي دول مجموعة العشرين اتفقوا على الخطوط العريضة للبيان الختامي لقمتهم المنعقدة في هامبورج لكنهم لم يتغلبوا بعد على خلافاتهم بشأن المناخ.

وقال مسؤول بالاتحاد "النتيجة جيدة. لدينا بيان ختامي... هناك قضية واحدة عالقة بشأن المناخ..مضيفا أنهم واثقون في أنهم سيتغلبون عليها اليوم.

وأفاد المسؤول بأن القضية التي لا يزال يتعين على الزعماء حلها تتعلق بالإصرار الأمريكي على الإشارة إلى الوقود الأحفوري. وتقول فقرة البيان المثيرة للجدل: "سوف تبذل الولايات المتحدة جهدا للعمل بشكل وثيق مع شركاء آخرين لتسهيل حصولهم على الوقود الأحفوري واستخدامه على نحو أكثر نظافة وفعالية".

ووفقا للمصدر، تمكن المفاوضون من تجاوز الخلافات حول التجارة بعد أن وافق الوفد الأمريكي على تضمين البيان التزاما "بمحاربة النزعة الحمائية".

وتختتم قمة مجموعة العشرين أعمالها في يومها الثاني والأخير في وقت لاحق اليوم بمدينة هامبورج الالمانية

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الرئيس الروسي : الوضع في سورية تغير للأفضل بعد قصف التنظيمات الإرهابية
مقتل شخصين في قصف باكستاني على طول الخط الفاصل في إقليم كشمير
قائد الشرطة الاتحادية العراقية : أنجزنا 99% من مهامنا القتالية في الموصل
قتلى ومفقودين في انهيار مبنى ببلدة ايطالية
اشتعال النيران في مناطق بهامبورج وسط أعمال عنف مناهضة لمجموعة العشرين
إعلان حالة الطوارىء بمقاطعة غرب كندا بعد نشوب حرائق هائلة للغابات
ارتفاع حصيلة الفيضانات في اليابان إلى 15 قتيلاً
اميركا تختبر منظومة الصواريخ المخصصة لردع بيونغ يانغ
شرطة باريس تجلي أكثر من ألفي مهاجر يقيمون في مخيمات عشوائية
إشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة في مدينة هامبورغ شمال المانيا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[08/يوليو/2017]
وقفة بالجامع الكبير بالروضة مديرية بني الحارث تندد بإستمرار العدوان
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مزرعة دواجن بالحديدة
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان ومرتزقته يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[07/يوليو/2017]
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين مجزرة العدوان بحق أسرة في المخا بتعز
[06/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by