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آخر تحديث: السبت، 08 - يوليو - 2017 الساعة 05:02:03م
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نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الخارجية
[08/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم في القصر الجمهوري، وزير الخارجية المهندس هشام شرف.

جرى خلال اللقاء مناقشة آليات العمل الدبلوماسي، ومسار السلام والعمل من أجله في ظل مستجدات المشهد الإقليمي والدولي الراهن.

وفي اللقاء أشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية وكوادرها الوطنية في سبيل كسر الحصار الدبلوماسي على اليمن الذي يفرضه العدوان بهدف عزله عن العالم وارتكاب أبشع الجرائم بحق أبنائه وكسر إرادتهم، وتوضيح موقف اليمن الدائم والثابت من أجل السلام والعمل على تحقيقه مع كل القوى المحبة للخير والسلام في العالم.

وأشار إلى أهمية التركيز على فضح جرائم العدوان ومجازره بحق الشعب اليمني وتدميره للبنية التحتية واستخدام الأسلحة المحرمة والقنابل العنقودية على التجمعات السكانية والمزارع والمصالح العامة والخاصة.

فيما قدم وزير الخارجية عرض موجز عن نتائج الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية مع أصدقاء اليمن، وما يمكن تبنيه من إجراءات ودعوات للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء الحصار المفروض على اليمن الذي دخل عامه الثالث في ظل صمت دولي غير مسبوق.

وتطرق الوزير شرف إلى سبل تسهيل عمل المنظمات الدولية في اليمن ومساهمة المجتمع الدولي في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الناتجة عن العدوان وحصاره الاقتصادي الظالم.

سبأ
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