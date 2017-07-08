محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أداء أجهزة السلطات المحلية بمحافظتي الجوف والبيضاء صنعاء - سبأ:

ناقش وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي اليوم مع محافظي البيضاء علي المنصوري والجوف سام الملاحي تفعيل أداء أجهزة السلطات المحلية في الجوانب الإدارية والإيرادية والأمنية.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الرقابة وشؤون الوحدات محمد شوكة والوكيل المساعد لقطاع الموارد المالية محمد الثلايا أكد وزير الإدارة المحلية ضرورة إعداد تقارير تفصيلية عن أداء أجهزة السلطة المحلية بالمحافظتين ومديرياتهما بناء على توجيهات المجلس السياسي الأعلى بهدف تفعيل الأداء ومعالجة أي اختلالات .



وأشار إلى أهمية أن تتضمن التقارير مستوى أداء المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية والكادر الوظيفي فيها إلى جانب تقييم أداء مدراء المديريات والرفع بالمديريات الشاغرة وتقييم أداء الأجهزة الأمنية بالمحافظتين وكذا تقييم مستوى الايرادات والصعوبات التي تواجه تحصيلها .



وأكد الوزير القيسي اهتمام القيادة السياسية بتحسين الأداء الوظيفي والخدمي والإيرادي في المحافظتين نظرا لدورها في تعزيز صمود أبطال الجيش واللجان الشعبية.



فيما استعرض محافظا البيضاء والجوف الأوضاع العامة للمحافظتين واحتياجاتهما الملحة لتوفير الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء العدوان والحصار, مؤكدين أهمية تعزيز الاصطفاف وحشد الطاقات والجهود لمواجهة العدوان .

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ