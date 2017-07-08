محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي عضو مجلس النواب أحمد الزهيري بوفاة شقيقه صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس النواب احمد محمد الزهيري في وفاة شقيقه محمد محمد الزهيري بعد حياة حافلة بالعطاء والسجل المشرف في خدمة الوطن.



وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في البرقية بمناقب الفقيد وأدواره الفاعلة على الصعيد الاجتماعي والذي كرس جهده لخدمة الوطن والمواطن.



وعبر الدكتور لبوزة عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد .. سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون" .

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ