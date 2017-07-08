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تدشين امتحانات الشهادة الثانوية العامة بذمار
[08/يوليو/2017]
ذمار - سبأ:
دشن محافظ ذمار حمود محمد عباد بمدينة ذمار اليوم امتحانات الشهادة العامة الثانوية للعام الدراسي2016-2017م والتي تقدم لها 14 ألفا و517 طالبا، منهم 4 آلاف و624 طالبة، يتوزعون على 64 مركزا امتحانيا في عموم المديريات.

و أطلع المحافظ عباد ومعه وكيل المحافظة محمود الجبين على سير الامتحانات في مدارس حفصة والوحدة للبنات والنصر والثورة للبنين، مبدياً ارتياحه لمستوى الانضباط في المراكز الامتحانية.


و أشاد بجهود قيادة وكوادر القطاع التربوي في الإعداد للامتحانات وتنفيذها في موعدها وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

وأشار المحافظ عباد إلى أن استمرار العملية التعليمية وإصرار الطلاب على أداء الامتحانات في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد يعكس مدى صمود ابناء الشعب اليمني بكل فئاته وفي طليعتهم الطلاب في وجه هذا العدوان الغاشم.. متمنيا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

فيما أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أحمد علي الوشلي أن عملية الإمتحانات تسير بشكل طبيعي وفقا للخطة الإمتحانية .. مثمنا جهود الكوادر التربوية وحرصهم على إستمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة.

ولفت إلى ضرورة تكاتف جهود الجميع لإنجاح عملية الإمتحانات بإعتبارها مسؤلية جماعية ..داعيا أولياء أمور الطلاب والمشرفين على المراكز الامتحانية لتوفير الأجواء الملائمة لابنائهم الطلاب لاداء امتحاناتهم بثقة وثبات.

حضر التدشين نائبا مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سعيد الغابري ومحمد الهادي ورئيس فريق الاشراف الوزاري محمد الرحبي وأعضاء الفريق الوزاري هناء العديني ونجيب عبدالله الكبير ويحيى الغادر وعبدالله الشرعبي وتوفيق النهاري وعدد من القيادات التربوية بالمحافظة.

سبأ
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