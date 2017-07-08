محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الخارجية صنعاء - سبأ :

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، وزير الخارجية المهندس هشام شرف .



جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات في السياسة الخارجية وما تتخذه الوزارة وكوادرها الديبلوماسية من اجراءات لكسر الحصار الديبلوماسي على اليمن الذي تفرضه دول العدوان .



واستعرض اللقاء المستجدات الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع في بلادنا وما سيتم اتخاذه من تدابير واتصالات خارجية تتوازى وهذه المتغيرات والمستجدات .



وتطرق اللقاء إلى اليات إعادة تفعيل طاقات وزارة الخارجية اليمنية ورصيدها التراكمي في السياسة والديبلوماسية وذلك في ايصال صوت اليمن إلى العالم وتوظيف الرصيد المشرف للديبلوماسية اليمنية والعلاقات المتميزة بكثير من دول العالم وقاداته ومفكريه ورواد السلام والعدالة ومناصري حرية الشعوب واستقلال الدول والحفاظ على كرامتها وسيادتها.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ