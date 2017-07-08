محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة البيضاء البيضاء - سبأ:

بدأ ثلاثة آلاف و 787 طالباً وطالبة اليوم امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة البيضاء موزعين على 29 مركز في عموم مديريات المحافظة.



وتفقد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد سالم الزلاف ومعه مدير عام مديرية مكيراس ياسر جحلان ومدير عام مدينة البيضاء مطري المطري سير الامتحانات في مراكز مجمع العاقل التربوي ، الثورة بنين ، الثورة بنات بمدينة البيضاء ، الشهيد جبر في عريب والنبهاني بمديرية مكيراس .



واستمعوا إلى شرح من مدير الاختبارات صالح القشمري حول مستوى سير لامتحانات في مختلف مراكز المحافظة .



وأشاد مدير مكتب التربية بالمحافظة بمستوى الانضباط والالتزام بالضوابط المنظمة لعملية الامتحانات , مؤكدا أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات على الرغم من استمرار العدوان وحصاره الجائر .

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ